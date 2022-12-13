BTS防弹少年团全员合体送「大哥」Jin 入伍！摸头照超有爱「我们哥 Love You」

今日（13日），BTS防弹少年团成员Jin在 Weverse 上写道：「内 现在是谢幕时间了，（我一直想要去入伍时这样试试看）（游戏角色'Jin'的台词）。」

当天下午，Jin 进入京畿道涟川郡5师团新兵教育队。正如属公司 BIGHIT MUSIC 所公告那样，以非公开形式的入伍，Jin 直接乘坐车辆进入新兵教育队内部。由於担心聚集大量人群，此前他也告诉粉丝们：「我们阿米们不可以来训练所喔 ㅠㅠ 因为除了我还会有很多其他人，人多拥挤的话会很危险。」

之后，防弹少年团在官方推特公开照片，并写下：「我们哥 一路顺风！Love You。」照面中，RM、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾国爲即将入伍的 Jin 送行，特别是成员们集体用手抚摸著 Jin 的小平头。

우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

而 j-hope 也在 IG 上传和 Jin 的合照：「要健健康康的 要幸福！哥！！我爱你！！」V 也在 IG 限时动态上传与 Jin 一起站在舞台的影片，并放上他的个人单曲《The Astronaut》后写道：「123 不要受伤。」

另外，Jin 的退伍预定日期爲2024年6月12日，以 Jin 爲首，1993年出生的 SUGA、1994年出生的 j-hope 和 RM、1995年出生的 Jimin、V、1997年出生的柾国将依次入伍。



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