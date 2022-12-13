BTS防弹少年团JIN今日非公开入伍！入伍地军警全出动了，JIN自认为兵哥哥头的自己很可爱

防弹少年团成员JIN今日（12月13日）正式入伍服役。

作为防弹少年团队内大哥，JIN於今日正式入伍服役，先在位於京畿道涟川的新兵教育大队接受为期5周的基础军事训练，然后将作为陆军现役继续服役。 上周JIN就po出了兵哥哥头，他将原来的头发剃平，只留下短短一届头发，圆圆的脑袋一览无余，JIN还自我调侃「很可爱啊」。 而剃头照的公开也另广大ARMY们切实感受到他终於要暂别大家去保家卫国了。 临近入伍时间，JIN又在weverse上最后问候粉丝，说：「现在是落幕时间。 」



오늘 입대하는 BTS 진 근황 pic.twitter.com/hf96K7ZHIF — 사이버망령 (@tkdlqjakdfud) December 13, 2022

虽然JIN和经纪公司BIGHIT三番五次表示入伍当天不会举办任何形式的送别会，是非公开形式的入伍，希望粉丝们不要前往现场，担心给其他战友带去不便。 即使如此，入伍当天依旧有不少媒体和粉丝前去，军、警、消防方面担心会有突发事故发生，特意设立了「中央状况室」，周围还停著急救车。 据官方透露预计会有5000人左右聚集。 基地周围四处可见象徵著防弹少年团的紫色横幅，上面写著「欢迎BTS金硕珍和所有士兵入伍」。



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