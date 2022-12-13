时隔6年《Running Man》又做了一个决定！2023年1月起变更播出时间

SBS电视台招牌节目《Running Man》将更改播出时间。

《Running Man》於2010年7月在SBS电视台开播，至今已经有12年了，经过多次成员更迭之后，目前的固定嘉宾有刘在锡、池锡辰、HAHA、金钟国、宋智孝、梁世灿和全昭旻，而前5人更是节目的超级元老，从节目首播开始就陪伴著观众。



即将迈入第13年的《Running Man》，节目组做出了一个重要的决定，将播出时间从原来每周日下午5点（韩国时间，下同）调整为每周日下午6点，希望能够吸引到更多年龄层的观众们。 而这也是2017年之后时隔6年再次做出调整。

作为超长待机的招牌综艺，《Running Man》始终有著不俗的收视率，根据2022年12月大数据分析结果显示，节目荣登周末综艺收视率榜首，大展大势综艺的威力。



不过，随著《Running Man》开播的时间越来越久，有观众们表示出现审美疲劳，千篇一律的游戏再难引起大家的兴趣。 而成员们之间可能太过熟悉，有时会将私下相处模式带进节目，导致偶尔交流时口无遮拦。 金钟国、刘在锡几人也一度被网友批评对老大哥池锡辰态度不佳。 虽有小瑕疵，但不可否认的是《Running Man》依旧是综艺王者，是SBS的招牌节目。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻