你的偶像来台湾都去哪～始源来台「问候火锅」最爆笑，L金明洙来台逛超市「很Local」

真的是被他们亲民的举动可爱到XDD

还记得上月底Super Junior来台开唱，成员始源期待鼎王已久的搞笑相片吗？INFINITE L金明洙来台举行见面会，逛家乐福的照片也让台湾粉丝笑出来啦！

24日，始源在Twitter及IG限时动态发布了一张在飞机上，满心期待表情的自拍照，文字写著「等著吧……鼎王……呜哈哈哈哈哈哈哈」，不久又发布对著麻辣锅问候的几张相片说：「过得好吗！呜哈哈哈！」「过得好吗？好久不见。」



始源‎对台湾火锅店「鼎王」情有独钟已非新闻，但粉丝看见始源好久不见鼎王而做出的举动感到又好笑又觉得可爱，笑称他是不是为了吃锅而独自提前来到台湾，也用后来前往日本的照片来对比，开玩笑说始源「有鼎王和没鼎王」的表情很现实XD。



始源来台必吃鼎王，而金明洙倒是「必逛家乐福」，在超市购物的开心照片也备受粉丝讨论！只见金明洙拿著购物篮摆pose，还有买了一整袋战利品的认证照，即便戴口罩也掩不住欣喜之情。



根据过往‎台湾媒体报导，金明洙2017年来台就曾到过家乐福血拚，买了台湾特有的饼干、牛轧糖，以及冲泡饮品三点一刻，就不知道这次是买了些什么？不少台湾粉丝看到照片都在「推理」他到底去了哪一家分店，也有人留言「好接地气」、「超市有这种帅哥我想哭」、「可爱死了居然逛家乐福」、「想调监视器看买了什么」。



最近相当多韩星来台，不晓得你的偶像来台湾有没有什么特殊爱好呢？那些被「翻牌」的店家很幸运啊！最后再举两个例子，CNBLUE姜敏赫也去了鼎王，还喝了手摇饮「甘蔗妈妈」‎到大安森林公园「看人野餐」‎，而始源SJ队友艺声来台随手拍了街景，粉丝都知道他很爱好艺术、喜爱纪录生活之美，但看见他拍的是槟榔摊笑到不行。



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