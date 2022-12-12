退团原因成谜！朴轸永过往言论被翻出「违反标准的人，即使出道后也不会留下」

近日，JYP 娱乐宣布 NMIXX 成员 Jinni 「因私人原因退团」，由於公司并未确切说明，退团的原因也引发外界好奇。

而朴轸永过去的言论也再次被翻出，他曾发文谈到公司的成长和今后的计划，当中提到艺人的自我管理，表示公司有公司的规定。朴轸永说：「无论如何都要遵守，因此艺人从成爲练习生的瞬间开始，就被要求严格的自我管理。我的原则是违反这些标准的人，即使出道后也不会留下。」

这也引发热议，网友：「那个标准没有校园暴力酒后驾驶啊」、「校园暴力和酒后驾驶都没关系，是以什么标准让退出的」、「怎么做才能退团，理由也不公开」、「真正出去的人到现在都不说话，真心好奇是什么标准」、「是伤害自己心情罪吗」、「想知道那个标准是否适用於所有人」、「宗教相关标准」、「学暴之后想当爱豆的话，就去JYP吧」等等。



此前，2PM 成员 Nichkhun、 Jun. K 都曾因为酒后驾驶而被吊销驾照。Stray Kids 成员铉辰去年被多位同学指控国中时对同学有言语暴力、骚扰女同学等言语霸淩，之后他亲自向当事人道歉并发出亲笔道歉信，在中断所有活动半年后恢复活动。

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