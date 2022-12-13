芝妍大婚与T-ara重聚感动到落泪ㅠㅠ新郎偷偷练习1个月舞蹈想要逗哭新娘，没想到却起了反效果XD

二代团女神T-ara芝妍大婚。

本月10日，智妍与棒球选手黄载均举行了盛大的婚礼，到场的嘉宾阵容之豪华不输年末音乐盛典，好友IU送上祝歌并献舞，连防弹少年团成员JIN也被拍到坐在宾客席上。



婚礼上除了IU的祝歌环节吸引了所有人的暮光之外，黄载均也精心为新娘准备了惊喜节目，据说为此私下偷偷练习了一个月。 黄载均戴著熊掌手套，与另两位女生跳起了T-ara的经典名曲《Bo Peep Bo Peep》，健壮的身体扭动，逗得芝妍笑得前俯后仰。 之后又跳了Michael Jackson的经典帽子舞，每个动作都十分卖力。 听说黄载均原本是想逗哭老婆，没想到起到了反效果，另芝妍笑得直不起腰。



婚礼结束之后，芝妍的队友、T-ara成员们陆续在个人IG上晒照、发言，恩静公开了T-ara成员们与新娘芝妍的合影，身穿纯白婚纱的芝妍坐在C位，恩静、孝敏和居丽都穿著灰黑色系的服装坐在她两侧，正好衬得新娘更加纯洁唯美。 昔日的队友重聚，芝妍忍不住落泪。



而孝敏也写了小作文感慨好友结婚，称：「一起度过青春岁月的我的妹妹、室友...朴芝妍！！！无论何时都不像忙内，最坚强、一起辛苦、也总是知道先安慰姐姐们的踏实的妹妹...... 实际上力气也最大，连打不开的盖子都给我打开，到了某个地方，只要有人说什么，就会第一个跑过去，像超人一样的妹妹。 现在在你身边有了更坚强的、只属於你的超人，真是万幸！累的时候不要一个人坚持，要放心依靠生活...... 现在的我真心支持你踏上另一段旅程！成为互补的夫妻吧。 我相信你会像姐姐一样，成为我的好向导，让我沿著你的路走好。 再次真心祝贺你们结婚...！祝你永远幸福。 」



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