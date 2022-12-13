《财阀家的小儿子》霸气会长李星民：曾历低潮穷到要老婆养！拍剧逆转成「霸屏级」

成功男人的背后，总有一个默默支持著他的女人！

韩剧《财阀家的小儿子》集合一众好戏之人，包括「韩流男神」宋仲基、「百想影帝」李星民及「气质女星」申铉彬，昨晚播出的一集更首次冲破20%收视（21.137%），正追赶上《天空城堡》及《夫妻的世界》的收视纪录！由李星民饰演的顺洋集团霸气会长「陈养喆」是剧中灵魂人物，与宋仲基饰演的孙儿陈导俊暗中针锋相对，昨日更突然失智、瞬间变疯，一分钟的演技爆发令剧迷叹为观止。



李星民可说是「霸屏级」演员，即在任何一部剧集、电影都可以看到他的身影，出道接近40年的他原来也曾经历20年默默无名的时期，更一度要靠太太养。

话剧演员身份出道的李星民早年受访时，表示在剧团认识了担任编舞家的太太，并透露当时的自己因爲无钱，所以常常在剧场解决三餐，如果想「食好啲」都要向朋友借钱，形容自己如同「乞丐」，可幸女方并无因此嫌弃，唯李星民自知经济拮据，所以曾向对方提出三年内不结婚的条件，但二人最终在拍拖一年后还是决定结婚。



李星民坦言婚后因爲要养家所以并无生育计划，但度蜜月期间太太意外怀孕令他一度感到惊慌，「虽然对女儿感到很抱歉，但当时听到怀孕的消息真的标冷汗，这是我人生第一次感受到的恐惧。」他在女儿出生后决定独自到首尔发展，同时太太都一起努力工作，一边照顾年幼的女儿及提供老公生活费。李星民回想起独自在首尔生活的片段仍历历在目，因当时的他每天都是依靠剧团送的杯面充饥。



直到2004年，李星民开始转战电视圈，凭扎实的演技广为观众认识，生活逐渐变好，其后亦接家人到首尔生活。要提到他的代表作必定是2014年主演的《未生》，他在剧中饰演的吴科长令观众印象深刻，不过李星民曾一度对自己的演技感到忧虑，坦言如果有机会重新开始，一定不会选择做演员，反而想从事很简单的工作。幸好李星民在演艺路上还是继续坚持，才可让更多的观众认识到他，就连Do姐（郑裕玲）都赞叹他的摄人魅力！



改编自同名网路小说，Viu Original原创奇幻韩剧《财阀家的小儿子》以八十年代为背景，讲述出身贫寒的尹炫优（宋仲基饰）忠诚效力顺洋集团，某天他奉命为会长陈养喆（李星民饰）管理秘密资产，却被诬陷私吞资金而惨遭灭口，后来他竟重生为顺洋家的小儿子陈导俊，从此开启第二人生！为了侵吞整个财阀家族，他逐步成长并展开一连串复仇行动，誓要在上流社会掀起腥风血雨！香港观众逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧集的最新进度。



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