芝妍大婚與T-ara重聚感動到落淚ㅠㅠ新郎偷偷練習1個月舞蹈想要逗哭新娘，沒想到卻起了反效果XD

二代團女神T-ara芝妍大婚。

本月10日，智妍與棒球選手黃載均舉行了盛大的婚禮，到場的嘉賓陣容之豪華不輸年末音樂盛典，好友IU送上祝歌並獻舞，連防彈少年團成員JIN也被拍到坐在賓客席上。



婚禮上除了IU的祝歌環節吸引了所有人的暮光之外，黃載均也精心為新娘準備了驚喜節目，據說為此私下偷偷練習了一個月。 黃載均戴著熊掌手套，與另兩位女生跳起了T-ara的經典名曲《Bo Peep Bo Peep》，健壯的身體扭動，逗得芝妍笑得前俯後仰。 之後又跳了Michael Jackson的經典帽子舞，每個動作都十分賣力。 聽說黃載均原本是想逗哭老婆，沒想到起到了反效果，另芝妍笑得直不起腰。



婚禮結束之後，芝妍的隊友、T-ara成員們陸續在個人IG上曬照、發言，恩靜公開了T-ara成員們與新娘芝妍的合影，身穿純白婚紗的芝妍坐在C位，恩靜、孝敏和居麗都穿著灰黑色系的服裝坐在她兩側，正好襯得新娘更加純潔唯美。 昔日的隊友重聚，芝妍忍不住落淚。



而孝敏也寫了小作文感慨好友結婚，稱：「一起度過青春歲月的我的妹妹、室友...朴芝妍！！！無論何時都不像忙內，最堅強、一起辛苦、也總是知道先安慰姐姐們的踏實的妹妹...... 實際上力氣也最大，連打不開的蓋子都給我打開，到了某個地方，只要有人說什麼，就會第一個跑過去，像超人一樣的妹妹。 現在在你身邊有了更堅強的、只屬於你的超人，真是萬幸！累的時候不要一個人堅持，要放心依靠生活...... 現在的我真心支持你踏上另一段旅程！成為互補的夫妻吧。 我相信你會像姐姐一樣，成為我的好嚮導，讓我沿著你的路走好。 再次真心祝賀你們結婚...！祝你永遠幸福。 」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞