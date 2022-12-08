[分集剧情]《树立而死：谢幕》姜河那身份曝光「到底有哪些人已经知道了？」退场时机才是关键（EP9－10）

[有雷]《树立而死：谢幕》谎言总有被戳破的一天，当姜河那扮演假孙子的时候大家也想到了这是必然的剧情走向。真孙子终於来了，而家中的成员竟是各自透过不同的方式，知道了姜河那并非真正的家人，到底最后谁来说破这个事实？又将引起什么样的风波？最终Ending河智苑直呼姜河那剧中本名刘在宪，冲击的局面该怎么收拾？

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《树立而死：谢幕》世妍（河智苑饰）从闺密口中得知住在家中的弟弟李文成，其实是话剧演员刘在宪（姜河那饰），包含弟媳允熙（郑知苏饰）也是演员，真相令她感到冲击，也无法像之前一样面对在宪。在宪其实也察觉了世妍的反应有异，也怀疑自己的身份已经暴露。世妍不断苦思，在此时对奶奶说出真相的话，会比较好吗？还是让奶奶继续幸福度过最后的日子呢？



郑室长（成东镒饰）一开始寻找李文成时所雇用的黑道，发现了真正的李文成（卢相铉饰）之后，协助他偷渡来到南韩寻找奶奶，想要戳破这个谎言而大捞一笔。他们找上家中最不信任在宪的大哥世俊，甚至做了亲子鉴定让大哥相信这位才是真正的李文成。郑室长虽然主张把这出戏演完，希望奶奶过世后，保障真孙子的继承权，但李文成似乎不以为然而就此消失。一向严肃的大哥竟开始在餐桌上与在宪开起玩笑，反常的行为同样让在宪更肯定事迹已败露。



既然在宪是假的孙子，那么股份的继承就应该没他的份了。世妍开始为自己所持有的酒店股份努力，找上了裴东济（权相佑饰）认真地考虑结婚，而裴东济在此时发现世俊与原本行径相反，放弃持续收购他名下的股份，这两人的反常行为也让他推理出眼前的李文成可能是假冒的，世俊也向他说明了这个事实。



在宪与允熙透过郑室长得知真正的李文成已经来到韩国，在宪甚至还在乐园酒店与他面对面谈过话，两人都知道对方的真实身分却都没说破。郑室长已打算将真相告知全家人，在宪与允熙却认为还未到这样的时机，应该先确认哪些人已经知道，而各个说明，不希望惊动到奶奶。在宪仍扮演著孙子，他与以往一样为世妍出气保护他，但是世妍却说「你不是真正的家人」还叫出了刘在宪的名字，令在宪相当惊慌。



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