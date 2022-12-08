《财阀家的小儿子》第二幕开启！双人特别海报公开：宋仲基&申铉彬展开合作，联手吞噬顺洋集团

JTBC人气热播剧《财阀家的小儿子》已播出一半集数，今日公开了暗示后半段走向的全新海报，让期待值再次拉高！
《财阀家的小儿子》讲述被财阀家利用后无情杀害的职员作为财阀家小儿子重生，为了侵吞整个财阀家族财产，一步步成长并复仇的故事。 开播以来收视率一路上升，上周日第8集达到21.8%，一举成为今年的韩剧收视率冠军; 话题度方面也连续3周稳居全类型节目榜首，主演宋仲基、李星民、朴智贤、金南喜、金信禄也登上演员话题榜前十。
上一集里陈养喆（李星民 饰）发现身体出状况后大受打击，临近人生尽头醒悟到自己最爱的小孩不是别人、正是一手建立的顺洋集团，於是宣布废除长子继承制，只看能力选拔继承人。 陈家二代和三代瞬间获得了同等的继承机会，陈导俊（宋仲基 饰）开始以陈华荣（金信禄 饰）为突破口吞噬顺洋，地狱般的竞争正式开始。
陈导俊坚持复仇、徐旻渶（申铉彬 饰）坚持正义，此前两人因信念不同屡次错过。 今天公开的特别海报中，两人却站在殊途同归的路上，彼此之间只有一步之遥。 尤其耐人寻味的是，海报里的是20多岁的陈导俊和40多岁的徐旻渶，文案暗示即将展开跨越时代的合作：「抓住顺洋家的同行，开始了。」
宋仲基：「成为顺洋家人的男人，与人称顺洋家阴间使者的女人，两人未来的关系复杂而微妙。 希望大家通过剧集感受他们的关系会以何种方式进展下去。」 申铉彬：「大学时互相错过4年的两人，进入社会后以检察官和财阀三世、检察官和举报者的身份再会。 乍看好像站在两个极端，其实有著为求真相不择手段的共同点。 他们有时给彼此提供帮助，有时也成为对方的毒药，充满未知的关系中，感情线也不可错过。」
《财阀家的小儿子》明晚将播出第9集，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！
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