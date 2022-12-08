希望这次是真的！曝《热血司祭2》要回归，SBS&制片公司：还没确定，商讨中！剧迷求原班人马出演

观众们终於等到《热血司祭2》的回归了吗？

据韩媒《Spotv News》独家报导称SBS电视台正以2023年播出为目标紧锣密鼓地筹备《热血司祭2》中。 《热血司祭》2019年播出第一季，讲述司祭、刑警和检察官通过老神父杀人事件相遇后，联手调查的极限搞笑故事。 暴力神父（金南佶 饰）、虚伪检察官（李荷妮 饰）、加上废柴刑警（金成钧 饰），铁三角出击悬案必破。 该剧热血、搞笑、剧情好，播出当时每集收视率都在10%以上，最高收视率达到22%。 第一季杀青之后，广大观众就纷纷喊话制片公司，希望看到第2季，且必须保证是全班人马出演。



其实《热血祭司》第1季的大结局中就预告了会有第2季，最后一集中出现了一行「我们会回来」的文字。 2021年，制片公司在官网上突然发布了《热血祭司2》即将推出的消息，共20集，不过很快就被SBS打脸。 就这样近2年三番五次传出要开拍第2季的好消息，最后又都辟谣没了下文，没想到2022年最后一个月再次听到了第2季要回归的好消息，这次似乎要成真了。

据悉制片公司在近期已经进入了制作准备阶段，并向金南佶递交了男主角提案，金南佶方面正在积极讨论中。 不过《Spotv News》透露制片公司目前十分小心谨慎，仅表示「还没有确定要拍第2季，还在讨论阶段。 」 SBS电视台也是同样的立场，称「还没有确定，讨论中，出演阵容也没定下来。 」



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