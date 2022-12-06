画风变了！《Missing：他们存在过2》预告：高洙&许峻豪变失业难兄难弟搞笑重出江湖XD

2020年高评价的《Missing：他们存在过》时隔2年推出第二季，最新二、三支预告似乎透露了风格转变。

*首支预告可往：



奇幻悬疑剧《Missing：他们存在过》以失踪亡者的灵魂聚集之村庄为背景，讲述主角们寻找失踪亡者的遗体并且追查事件真相的故事，第2季将延续第一季情节，高洙、许峻豪、安昭熙、河俊等演员原班人马演出，会遇上全新的亡灵之村遇上新角色，所以主演阵容加入了金东辉与李姃垠。



由於早前发布的高洙与许峻豪双人海报明白写著「怎么又看得到了呢？」、「看得见灵魂的搭档，回、归？」，因此收看二支预告时，观众也许自然而然会以为金旭（高洙 饰）和张畔锡（许峻豪 饰）正在试图找回阴阳眼。



然而不是的……李姃垠扮演的鬼魂「姜恩实」马上出现，指著桌上的画。定眼一看，原来金旭和张畔锡只是在玩游戏XD，而且早就看得到亡灵啦！



第三支预告趣味性更高了。第一季结局就找回失踪家人的金旭与张畔锡，因为看不到亡灵了，人生似乎过得漫无目的很无聊，工作也不固定，甚至因为经济困难去银行谘询贷款，还要靠李宗雅（安昭熙 饰）救济。



接著有个声音出现：「我的妈妈失踪了。」两个人开始动身「重出江湖」，凭著干劲一股脑的往前冲，要再帮助人们找回失踪的家人。高洙没用的对人拳打脚踢、夸张的哭哭表情、被地铁的闸门卡到……各种搞笑场面都成为亮点。





NAVER TV网友看完预告都喊「等了很久」、「好期待」，对於高洙与许峻豪这对搭档的回归兴奋不已，还说要先复习第1季内容。亦有网友提出第2季氛围变了，但还是表达了喜爱度表示一定要支持。

《Missing：他们存在过2》将在12月19日首播，从原本的OCN改由同集团的tvN编制。

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