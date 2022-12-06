抢眼绿叶再加一！《财阀家的小儿子》宋仲基的「哥哥」是《灾后调查日志》里金来沅的「搭档」

每次都很期待「哥哥」会以什么样的造型在《财阀家的小儿子》登场！XD

《财阀家的小儿子》於上周日（4日）播出第8集，平均收视率达19.4%，再次刷新自身收视纪录，后势看涨。该部作品描述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。

在导俊与庞大的家族势力斗智斗勇的同时，他身旁有位特别「与世无争」的哥哥亨俊，显得格外突出。亨俊有著自由的灵魂，走在时尚的尖端，每次登场的造型令人印象深刻。天马行空的想法偶尔还会成为导俊壮大自己的「养分」，三不五时就会有金句迸出。





亨俊完全没有顺洋家的人的样子。在长孙的婚礼上，亨俊站在爷爷身旁。亨俊虽然有礼貌地向爷爷打招呼，但爷爷却满脸嫌弃地看了他一眼，画面莫名搞笑。亨俊简直就是这场家族斗争中、腥风血雨里的一片净土！

镜头一转，来到《灾后调查日志》，「哥哥」摇身一变成为刑警，而且还和金来沅成为「搭档」！两部作品均在周五和周六播出，也都拥有一定的话题度和收视率，这位演员默默成为隐藏版的「赢家」呀～（笑）

饰演「陈亨俊」和「孔明毕」的姜基栋，先前曾出演《罗曼史别册附录》、《虽然是精神病但没关系》等作品。1987年出生的他不只出演电视剧，同时进行话剧演出。希望演技自然不做作的他，可以透过这两部作品让更多观众认识！

（这个造型真的很闹哈哈哈！！！）

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