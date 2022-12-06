爆哭预警！宋慧乔新剧《The Glory》公开编剧构思大纲，韩剧史上最惨女主角就是她吧

Netflix新韩剧《The Glory》将於12月30日正式播出，金牌编剧金恩淑公开了故事大纲。

《The Glory》由宋慧乔、李到晛和林智妍主演，讲述了童年遭遇校园暴力而失去一切的女主人公，经过几十年的策划后向加害者复仇的故事，宋慧乔化身复仇女王。 金恩淑编剧是如何构思这部作品的，日前《The Glory》故事梗概曝光，看得观众们很揪心，这将是一个悲凉楚然的故事。



作为未婚妈妈们的女儿出生、从小家境贫穷，还惨遭学校暴力的东恩，失去了笑容，灵魂如同被碾碎了一般，那一天是很适合死亡的天气，於是她决定走上「归途」。 那一天拯救了东恩的也许就是大雾吧，浓到伸手不见五指。 宽松肥大的衣服下的胳膊与腿上的伤痕在瘙痒，想死都没选对日子，委屈得大哭不止，这世上怎么有如此不幸的人？ 一瞬间醒悟过来，为什么要死的是我？？ 绝对无法宽恕他们，谁也别想去天堂......



温室的花朵可能是专门为汝正发明的词吧，他总是带著坦然的笑容，有时又带著轻柔甜腻的香气。 不知人间疾苦的汝正在经历了如噩梦一般的事情之后，坠入了无尽的寒冬。 看到东恩胳膊与腿上的伤疤之后，他下定了决心，他不要当她的王子，而要成为为她在刀尖上舞动的刽子手。 他手中的那把刀有了其他用途，原本的他迎合是四季，现在的他一心只想冷漠。



一出生彷佛整个世界都站在了妍珍这边，哪怕犯下了那么残忍的校园暴力，却依旧被父母溺爱，丝毫不知道反省的她不需要做任何努力。 妍珍的一生如同极昼，不过她不知道的是当这边是极昼时，另半球就是极夜，在极夜中煎熬的东恩正朝著妍珍慢慢走来......



一开始我以为是我错了，他们也这样说，我以为只要忍著，这一切就会结束。 我以为只要坚持下去，一切都会变好。 然而并非如此。 贤南下定了决心，波涛骇人的理由是你无法预测那一波接著一波而来的浪涛，平静之后也能将一切吞噬在骇浪之下。 也许东恩就是如波涛一般的女人吧。



对道英来说，生活就如同棋盘，只分敌我，我的家人与其他人，是或不是，是容不下任何异色的黑与白的世界。 然而，不知道从何时起对如同隐身在浓雾中的女人产生了好奇心，变得如同追逐太阳的向日葵一般视线开始围绕著那个女人。 道英知道，无论对於人生还是全域，白总比黑来得更有利，一直执黑子的道英现在手握白子。



无论走哪儿都是全场焦点的在俊，对他来说人生只有酒、女人、赌博和暴力四件事，为此他与律师见面的机会也越来越多，却也丝毫不妨碍他赚钱，财富越积越多，这样的他突然有了想要得到的人，哪怕知道这是东恩为他设下的陷阱，他也义无反顾。



在金恩淑编剧的笔下，6名主角阵容栩栩如生地跃然纸上，每个角色都充满血肉和灵魂，更加让人期待《The Glory》的开播。



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