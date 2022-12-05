奖杯预定！下半年爆款《财阀家的小儿子》收视率逼近20%！力压《非常律师禹英禑》成最高收视剧

没想到接近2022年底，还能看到一部收视率逼近20%的电视剧。
说的就是近期风靡全韩的《财阀家的小儿子》。 根据最新的尼尔森数据显示，12月4日播出的该剧第8集收视率为19.449%，再次刷新自身收视纪录，离20%的大关仅剩0.551%，突破20%指日可待。 《财阀家的小儿子》首播收视率其实并不高，为6.058%，开播之后收视率就像「疯了」一样节节攀高，每一集都在创下新纪录，截止到第8集直接比首播收视率高出了3倍，实时收视率高达36.06%，吓人的是该数据还在上涨中。
2022年也称得上是好剧之年，《我的出走日记》、《社内相亲》、《二十五，二十一》、《语义错误》、《解读恶之心的人们》都算爆款，收视率都曾掀起小高潮。 一部《非常律师禹英禑》更是爆款中的爆款，从无人问津到席卷全韩，收视率以倍数增长，甚至在Netflix上都大有名气，而这部剧的最高收视率17.534%，成为了2022年非周末时段迷你系列剧中最高收视作品。 不过，17.534%这个数字已经被《财阀家的小儿子》轻松打破，该剧人气之火爆无「剧」能及。
《财阀家的小儿子》由李星民和宋仲基携手主演，重生、穿越、复仇三大爽剧要素牢牢吸引住了观众们的目光。 李星民扮演的顺洋集团老会长陈养喆老谋深算，眼神里全是戏。 宋仲基演技也不赖，一人分饰两角，既是忍辱负重、尽忠职守的尹炫优，也是走一步算百步的笑面虎陈导俊，驰骋政商两界，演技切换之自然让人找不出缝隙。 爷孙俩无硝烟的商战已经打响，鹿死谁手敬请期待。
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