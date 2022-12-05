这是首位「手劈蛋糕」的爱豆吧！防弹少年团 Jin 前一秒说要切蛋糕，下一秒竟然是用手劈开 XD

4日是BTS防弹少年团Jin生日，他也通过 Weverse Live 和粉丝们互动。

在直播中，Jin 吹了蜡烛、说了感言后：「那么我来进行一下切蛋糕仪式。」结果...竟然直接用手劈了蛋糕 XD 在分享完画报拍摄花絮后，Jin：「那么我来吃一下蛋糕！」就去拿了一支大汤匙来挖刚刚劈好的蛋糕（笑）！

eatjin ft seokjin’s birthday cake pic.twitter.com/ghZLX34Gma — jin files (@seokjinfile) December 4, 2022

「Worldwide Handsome」这惊人又搞笑的举动，影片也在各大 SNS 疯传。网友纷纷表示：「但是切得太好了」、「疯狂的手是刀吗」、「这是我的梦想，我也想试试」、「啊真是的金硕珍」、「小时候想过这些，结果还是没能做到，代理满足了 哈哈哈哈」、「防弹少年团偶尔也会因为长得非常端庄，无法预测」、「蛋糕抖动的样子太搞笑了」等等。



另外，Jin 已确定在12月13日入伍，他将进入京畿道涟川郡某部队新兵教育队报到，完成为期5周的基础军事训练后分配到一线部队。而 Jin 也在 Weverse 留言：「虽然出了意料之外的报导，但我们阿米们不可以来训练所喔 ㅠㅠ 因为除了我还会有很多其他人，人多拥挤的话会很危险，阿米 I Love You。」



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