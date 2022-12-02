《冻死的恋爱》结局创下自身收视新高，李多熙＋崔始源终演感想「就像仲夏夜的回忆一样幸福美好」

在昨日已顺利播出大结局的ENA水木电视剧《冻死的恋爱》，主角李多熙、崔始源及其他演员们也表达了终演的感想。

刚结束演唱会台湾行的崔始源，表示《冻死的恋爱》对他来说就像是一个仲夏夜的回忆，充满幸福与愉快的经验，感谢导演与所有工作人员让他成了剧中的载勋，也向所有支持本剧的观众们表达感谢之意，也会持续努力活动，再以其他好的作品与大家见面。他所主演的新剧《酒鬼都市女人们2》也预计将在12月9日开播。



在剧中饰演具丽凛的李多熙，完美展现了角色年龄层的女性烦恼与不安，在恋爱、友情与工作上她搞得一团乱，在工作时全心投入，也有陷入恋爱烦恼时的女人心情，以及最后终於勇敢表达自己的场面，让观众们跟随她的情绪起伏。李多熙也透过所属公司表示，拍摄的6个月期间大家都辛苦了，非常感谢所有参与的人员，透过这部作品让她重新思考爱情与友情，以及人与人之间的关系，也感谢所有观众们的支持与喜爱。12月30日李多熙也将透过新剧《ISLAND》与大家见面。



剧中饰演女二的李允雪，饰演暗恋著始源的相亲对象，她也透过公司表示，有点鼻酸，很舍不得送走韩智妍这个角色，也真心感谢收看的各位观众们，虽然不舍但觉得自己更应该努力送走智妍，这角色特别帅气，应该能够让她记在心中很长一段时间，当然也感谢所有观众们的收看。男团出身，本次饰演非常有道义良心的助理PD尚宇，他也表示相当感谢观众们的喜爱，能出演《冻死的恋爱》让他感到很幸福，之后也会努力在戏剧方面多多演出喔！



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