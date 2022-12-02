一副好牌打得稀烂！金秀贤一手建立的经纪公司与金赛纶合约到期，不再续约

童星出身的女演员金赛纶与经纪公司Golden medalist（金牌娱乐）合约到期，双方不续约。

Golden medalist於12月1日透露与金赛纶的经纪合约已经到期，最终决定不再续约。 Golden medalist是韩流男星金秀贤创建的公司，金赛纶与2020年1月正式加盟，从童星转为成人演员，原本以为前途一片光明，却没想到她会醉酒驾驶，亲手毁了自己的前程。

金赛纶是韩娱圈知名童星「三金」（金赛纶、金所炫、金裕贞）之一，她从小就因凭藉与男神元斌合作的电影《孤胆特工》而收获了许多影迷的喜爱，演技也可圈可点，相信很多人都被她在《孤胆特工》中的演技惊艳到，出道即是巅峰的她也被影坛和广大影迷给予了更多的希望。 加上金赛纶的颜值也没让众人失望，从小美到大，清新自然甜美，又有演技，相信再磨练几年，肯定能够在影视剧圈享有一席之地。



然而这一手好牌却被金赛纶打得稀烂。 今年5月，金赛纶因醉酒驾驶、撞坏街边公共设施，导致交通信号灯停摆，周边商家停电3个多小时，给周围民众生活造成极大的麻烦。 随后金赛纶承认酒驾，并暂停一切娱乐圈活动以示自省，并承诺会负责。 没过多久，金赛纶又被爆出因赔款掏空积蓄，因为生活拮据而在咖啡店当兼职生，后来韩媒证实了这一消息，另不少喜欢她、支持她的粉丝唏嘘不已。

这次与Golden medalist不再续约，金赛纶目前也未传出加盟其他公司的消息，网友们得知之后表示：「自作孽」、「好可惜」、「前途算是毁了」、「为什么要酒驾呢，喝酒不开车是常识啊」等。

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