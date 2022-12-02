韩媒公开2022 MMA假唱名单：Live AR连「舞台呼吸声」都提前录好，网傻眼「根本是欺诈」

前不久网上传出据说是MMA颁奖礼内部节目表的文件，网友惊讶发现很多歌手居然都是预录音源、在舞台上对口型而已，对此韩国媒体JTBC进行了采访取证！

网上流传的节目表一共有5张，里面除了注明表演时间和曲目外，还标注了使用的Audio类型，例如是MR还Live MR、AR、Live AR等等。



先来厘清各种Audio的含义：MR是指Music Recorded，也就是传统意义上的伴奏、打歌节目安可舞台的版本，类似KTV伴奏，使用MR代表现场全开麦演唱; Live MR是包含和音的MR，一般全开麦唱跳指的就是这种。

AR指All Recorded，就是大家熟悉的音源，使用AR即代表完全对口型; Live AR是「像Live一样的音源」，即歌手提前录制的「现场版」，为了效果逼真，包含舞台表演时会出现的呼吸声都一并录进去，伴奏也会预录成类似现场的感觉，是最难辨别的假唱方式。

根据那份节目单，2022 MMA颁奖礼只有五组艺人使用的是MR或现场乐队伴奏，分别是ENHYPEN、10cm、MONSTA X、林英雄和MeloMance，其他艺人如TXT、NewJeans、LE SSERAFIM、（G）I-DLE等全部使用了Live AR。



对此，JTBC直接获取MMA节目表进行了求证，表示他们拿到的版本与网上流传版略有不同。 根据JTBC获取的节目表，BE'O、ENHYPEN、10cm、MeloMance、MONSTA X、林英雄和BIG Naughty这6组艺人是用MR现场演唱会，耳膜少年团则使用MR进行提前录制。

IVE用Live MR表演了《LOVE DIVE》，在《After Like》则是用Live AR; (G) I-DLE用Live MR演唱《Nxde》，到了《TOMBOY》则换成Live AR，intro部份田小娟的rap也是现场。



韩国网友认为Live AR无异於欺诈：「这个词本身就很蠢」、「对真正现场开麦的歌手太不公平」、「就算唱跳实力再好，还是比不上Live AR的效果啊」、「不止一般人，连粉丝都被骗了」、「希望直播时可以注明是对口型还是现场演唱会」、「对ENHYPEN和MONSTA X刮目相看了」。

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