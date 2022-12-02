宋慧乔＆李到晛Netflix新剧《The Glory》定档12/30！公开宣传海报：树上长满高跟鞋

宋慧乔新剧、Netflix期待作品《The Glory》敲定上档日子，将於12月30日与观众见面。

《The Glory》由宋慧乔和李到晛领衔主演，林智妍、廉惠兰、 朴成勋 等参与拍摄，是金牌编剧金恩熙执笔的新作品，讲述梦想成为建筑师的「文东恩」，在高中时期遭受校园暴力而不得不退学，而后曾加害东恩的主谋「朴妍真」结婚并生下孩子，其小孩进入小学以后，东恩成了这孩子的班级担任班主任，并向加害者和旁观者展开彻底而凄惨的报复故事，预计将会引起校园暴力被害者们的共鸣 、并带来慰藉。 这也是宋慧乔和金恩熙的第二次合作，强强联手令人期待。

新剧公开的宣传海报充满艺术氛围，画面如同油画布一般，中间是一棵开满白花的树，奇怪的是树上还「长满」了高跟鞋，短发的宋慧乔一袭黑色长裙蹲坐在树脚下，面无表情，看不出任何情绪。 海报上写著「不可饶恕，所以也没有所谓的荣耀」，另人十分好奇在她身上到底发生么怎样的故事，但可以预见这将是一次复仇之旅。



宋慧乔私立国小班主任「文东恩」，学生时期因贫穷遭受了残忍的校园暴力，生活失去了光芒与希望，灵魂被碾压成碎片，她唯一关心的只有天气预报，她在学生时期度过了浓雾笼罩、看不清前方一尺远的绝望生活的人。



李到晛饰演男主角「周汝正」，他就像温室里的花草一样，温和得让人如沐春风，为了守护东恩，把她身边的恶魔赶走，周汝正成为了在刀刃上跳舞的刽子手。



林智妍扮演的则是「文东恩」的死对头，东恩学生时期一直对她实施校园暴力的「朴妍真」，是个拥有一切不用羡慕别人的女人。



敬请期待12月30日开播的《The Glory》。

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