李升基遭公司吸血多年，今日正式提出解约！网集气应援：「一定要胜诉！」

据韩媒报道，李升基今天向HOOK娱乐发送了要求终止专属合约的通知书，决定结束18年的合作关系。

李升基上月15日向HOOK发送内容证明要求公开结算账目，目前已收到回信。 HOOK在回复中承认未结算音源收入的事实，且没有做出补救，明确违反了合约中的相关规定，李升基因此发送了要求解约的通知。



李升基从2004年出道就在HOOK娱乐，18年来发行了137首歌却未收到一分钱。 实际上音源带来了96亿韩元收入，但HOOK娱乐不仅将其独吞，还对李升基恶语相向、欺骗说他是「负数歌手」。

HOOK娱乐上月25日发声明否认音源未结算，称去年续约时已给李升基看过结算账目、对债务进行整理并签订了和解书。



但李升基律师上月28日反驳称他从未收到支付音源收入的文件，HOOK明显是有意隐瞒音源收入的存在。 和解书的内容又是另一件事：2011年HOOK娱乐以购入建筑物的理由获得李升基47亿韩元投资，但权珍英代表没有遵守关於投资的任何约定，直到李升基要求解约才将投资转为借贷，就李升基作为投资人的权利撰写了和解书。

上月30日，D社又爆出权珍英代表滥用法人卡做个人消费、挥霍28亿韩元，却不允许李升基用法人卡买一餐三明治。 之后权珍英就改变了说法，承认错误并表示会处理个人财产、负起责任。



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