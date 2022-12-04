和秀英交往10年何时迎娶？郑敬淏亲口提结婚时间：等待适合的时机

郑敬淏亲口提到了结婚问题。

郑敬淏和少女时代成员秀英相恋10年，一直感情甜蜜，虽然几乎从不在SNS上公开同框照，但很多照片里都有对方的存在，比如互相拍摄的旅行照，再比如对方的爱犬等等，两人低调地享受著生活。 从他们的恋情被D社曝光，拍到分开时恋恋不舍，郑敬淏一步三回头的样子开始，这对演员配女爱豆的爱情就受到了广大粉丝和民众的认可，稳定交往几年网友们也纷纷开始催婚。

最近，郑敬淏和马东锡主演的电影《整形帝王》正式上映，郑敬淏接受多家媒体采访为新片做宣传。 而有了秀英这个优秀的女友，郑敬淏自然也逃不过媒体对於两人感情的追问，提到稳定交往10年，两人到底何时会结婚时，郑敬淏淡定地微笑著回答：「在等一个适合的时期，我们还没有具体聊过这个话题，哎哟，都已经10年了......」 郑敬淏和秀英虽然不在SNS上直接晒合影秀恩爱，但两人很爱通过留言互动，毫不介意他人的目光，郑敬淏解释：「现在不会看别人颜色，也完全不在意。 」展现了娱乐圈公开恋爱CP游刃有余的一面。



认真谈了10年恋爱，秀英对郑敬淏又是怎样的存在呢？ 郑敬淏称：「真的很久了，过去的10年里有很多回忆和故事都是和她一起创造的，老实说从另一角度来看我俩是对方唯一一个可以吐露很多事情的存在，不过我好像也不太会和她说外面的事情。 」



此外，马东锡和郑敬淏主演的《整形帝王》讲述了以整形外科为背景，讲述了医生和事务长卷入某起事件中，展开了意想不到的事业的故事，於11月30日正式上映。



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