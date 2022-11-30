快收藏 ♥ 正在拍摄《King the Land》的李俊昊开通官方Instagram帐号并更新简历照！

喜欢俊昊的粉丝们，手机和电脑桌布可以更新了！

预计於明年（2023年）首播的JTBC新剧《King the Land》，正在如火如荼拍摄中。该部作品描述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的「千沙朗」相遇后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。由李俊昊、润娥主演，高媛熙、金佳恩、安世河、金载原等共演。感情融洽的剧组，前阵子一起到场支持安世河出演的音乐剧《爱的迫降》，并留下合影。

最新消息指出，将於下月（12月）31日举行的《2022 MBC歌谣大祭典》，李俊昊、润娥、张圣圭继去年后，再次被选爲MC，引发关注。

去年，李俊昊和润娥以火辣的合作舞台《Señorita》作为开场，引起热烈讨论，相关影片在YouTube上突破700万次点击率。正在一起拍摄新剧的两位艺人，让不少网友敲碗：「这次也来个合作舞台吧！」

另外，李俊昊也开通官方Instagram帐号并更新多张简历照。粉丝们将通过「POST LEE」，快速接收李俊昊所有「ON&OFF」的照片和内容。总之就是：「不知道你喜欢什么，就通通都准备了～」（笑）

看看这封面图…优越的侧颜和鼻梁！点进影片收获更多喜悦～希望官方能够公开更多照片 > <

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