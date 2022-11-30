与HOOK娱乐闹僵的后遗症来了！李升基不拍《家师父一体2》了

因与老东家HOOK娱乐之间的纠纷，李升基的事业也受到了影响。

李升基从出道开始就签在了HOOK娱乐旗下，一合作就是18年，原以为是双方情谊深厚，没想到是却爆出HOOK时常PUA李升基，发表过《因为是我的女人》、《善意的谎言》、《删除》、 《我想我是疯了》等多首经典爆红曲目的他却被公司冠上「赔钱歌手」的丑名，后来连上通告都要自己掏钱买饭吃，毫无明星艺人的待遇。更令人震惊的是身为当红SOLO男歌手的李升基竟然18年来没拿到过一分钱的音源收益，事情一出震惊整个娱乐圈，全网都在痛骂HOOK娱乐和代表权某。

双方的纠纷尚未结束，但似乎已经产生了「后遗症」。也不知因为综艺节目需要笑容，而李升基正处於「笑不出来」的时候，亦或是什么其他原因，他最终退出了《家师父一体》第2季的录制，韩媒《Spotv News》报导称李升基不会回归《家师父一体2》。



《家师父一体2》节目组预计於12月中旬开机录制，业界分析李升基的电影《大家族》拍摄行程难以调整，再加上与HOOK娱乐的纷争，身心煎熬，最终令他放弃了综艺节目的录制。 但又想起知名娱乐爆料YouTuber李镇浩此前曝光的「权某在娱乐圈很有势力，连电视台都要看他眼色」的言论，此事到底是李升基主动放弃，还是他被迫退出，一时难以下定论。得知这一消息的广大网友们也纷纷发声支持李升基，表示：「最近心情肯定很低落，哪怕是之后再回来，也希望你能回归《家师父一体2》。 」



对於HOOK娱乐方面表示的「HOOK与李升基双方确认过结算书内容」的言论，李升基的法律代理人回应：「李升基从未从HOOK处收到过音源费支付结算书，HOOK对李升基故意隐瞒了音源收益。 对於HOOK娱乐的虚假言论倍感遗憾，李升基和HOOK之间的对话再无意义。 」

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