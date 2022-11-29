权律将特别出演《冻死的恋爱》！美术馆登场的风度暖男一枚！

ENA水木电视剧《冻死的恋爱》即将在本周送上最终结局，剧情发展到还有一位新登场的暖男，原来是权律即将在最终回担任特别演出。

演员权律将於12月1日晚间9点播出的《冻死的恋爱》最终回，以特别演出的身分登场，为这部戏的其中一段Love Line画下一个完美句点。《冻死的恋爱》剧情描述已经认识了20年的至亲好友具丽凛（李多熙饰）与朴载勋（崔始源饰），丽凛担任电视节目恋爱实境秀的PD，而情急之下找了好友载勋为参加者出演，两人却意外因此更了解了对方在自己心中的地位，步入了真实恋爱中。



不过在上周的剧情内有一位神秘人物，偷偷拍到了具丽凛与朴载勋一同进门的样子，而节目中另一位时常与丽凛对立的强势PD姜彩璃，与其中一位参加者度过一夜激情，似乎也被拍到了甚至被检举，不知道对丽凛与彩璃两人将造成什么样的冲击。

在剧中即将登场的白俊烈（权律饰）出现在美术馆，正在欣赏著女二韩智妍的作品，看起来甚至有点害羞地走向智妍，想与她说些话。不知道白俊烈说了些什么，从公开的照片中可看出韩智妍先是有些惊讶，之后也露出了浅浅的笑容，两人似乎有著新恋情发展的曙光。



原来权律与本剧导演崔奎植曾合作过《一起吃饭吧2》，因此也爽快了答应本次特别演出的邀约。权律自己也表示，自己能够出演自己喜欢的作品，是很棒也很荣幸的，也很久没有看到这样有趣的浪漫爱情戏码，自己也满心动的。《冻死的恋爱》本周三周四即将播出最终结局。

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