《财阀家的小儿子》第7集将停播！因为全韩上下瞩目世界杯葡韩之战

《财阀家的小儿子》本周五将停播。

根据JTBC电视程式设计表显示，原定於12月2日播出的《财阀家的小儿子》原定於播出的第7集换成了第6集重播，实际上也就是第7集停播，原因就是当天要转播卡达世界杯小组赛，韩国队对阵葡萄牙队。



《财阀家的小儿子》自开播起就收视率火爆，一周三集的进度令观众很满意。 故事围绕著男主角被财阀冤枉而枉死，重生到财阀家孙子陈导俊（宋仲基 饰）身上之后引发了一系列故事，陈导俊凭藉前世的记忆和工作能力，果决地买地、投资，帮助财阀成为更大的财阀，实施著自己的复仇计画，爽剧人设也是观众们爱看这部剧的原因之一。



《财阀家的小儿子》第3集收视率就突破了10%，在同档剧中登顶。 根据官方数据显示，该剧在TV话题性（电视剧类）排行榜上连续两周排名第一，凭藉44%的占有率成为了2018年之后电视剧初段话题性第三高作品，主演宋仲基也连续两周称霸演员话题性榜单，势头猛劲。



如此火爆的电视剧都要为世界杯让道，而韩国队对阵葡萄牙队也是全韩国国民上下最期待的一场比赛，韩国队一平一负的战况之下代表著他们丧失出线主动权，对阵葡萄牙至关重要。 而这场球赛也牵扯了双方20年的「仇恨」。 2002年日韩世界杯上，葡萄牙被罚下2人，以9人对抗11人，最终未能战胜韩国队，这也成了闻名於全球球迷之间「黑哨事件」、「假摔事件」。

加上葡萄牙队现在的领军人物C罗在多年前的俱乐部亚洲之行之中，从始至终坐在替补席上，也没出席赛前签名会，赛后更是直接离开，一系列举动在韩国引爆巨大争议，他被指「蔑视韩国球迷」，另韩国人极为不满。 新一轮葡韩之战，势必引爆全球球迷的关注。

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