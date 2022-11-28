韩媒盛赞今年最强反转惊悚作！柳俊烈X柳海真《昼盲神探》观众满意度98%台湾将於12月9日上映

《紧急迫降》制作团队精心打造的年度压轴惊悚巨献《昼盲神探》日前已在韩上映，完全辗压好莱坞电影《黑豹2：瓦干达万岁》空降韩国票房冠军！预售率持续稳占第一，在韩国知名电影网「NAVER MOVIE」观众评分高达8.76分，「DAUM 电影」观众评分8.5分，CGV电影院观众满意度更高达98%，口碑沸腾中！上映五日以来，截至今日累积观影人次也已突破80万人。《昼盲神探》也将於12月9日在台正式上映！

《昼盲神探》剧情描述京秀（柳俊烈饰）是名盲人，却拥有精湛的针灸术，御医李馨益认可他的才能，而让他入宫。当时，遭清国以人质身分带走的昭显世子（金圣哲饰）睽违8年回到朝鲜，开心迎接儿子归国的仁祖（柳海真饰），却开始感到不安……某夜，在黑暗中拥有模糊视力的京秀，亲眼目睹昭显世子的死亡，在他打算揭开真相的瞬间，却发现更大的阴谋和秘密，让自己的性命受到威胁。儿子死后，仁祖内心的不安让他性情变得暴躁。而目击世子之死的京秀，也渐渐发现与事件有关人物的真实面貌……



《昼盲神探》前半段以稳扎稳打的故事情节让观众陷入其中，后半段如暴风般袭来的紧张惊悚氛围令人冷汗直流！且柳海真、柳俊烈、金圣哲、安恩真等多位演技派演员合体，精湛的演技更令观众惊呼连连，许多观众纷纷惊叹：「电影结束后，全场观众都忍不住起立鼓掌！」、「柳海真的演技令人毛骨悚然！」、「演员们用精湛的演技吃掉整个大银幕！」、「好久没有那么集中精神看一部电影了，太惊人了！」让人相当期待上映。被誉为今年最棒的惊悚巨作的《昼盲神探》，也让许多记者纷纷挂名推荐，纷纷表示本作品是2022年最强惊悚反转作品，不管是演员的演技或是剧情的反转，都算是上乘之作。《昼盲神探》将於12月9日在台正式上映！





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