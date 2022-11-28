MAMAMOO台湾场门票3分钟秒杀～明年1月袭港优先订票不容错过！

MAMAMOO自从公布举行世界巡回演唱会后，随即令一众本地Kpop迷热烈期待香港场的相关消息

今天主办单位KKLIVE正式宣布《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》将於2023年1月7日在亚洲国际博览馆5&7号展馆盛大举行，成为首队韩国艺人於2023年在香港举行演唱会。这是MAMAMOO继2019年后，差不多近4年再次来到香港跟MOO MOO见面。



由颂乐、玟星、辉人和华莎组成的MAMAMOO自2014年出道后便稳坐韩国顶级女团位置，一举一动均受Kpop迷关注，而今次的《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON]》演唱会台北站一开售便吸引6万多名歌迷涌入售票网站购票，而7,000张门票更在3分钟内卖光，创下辉煌纪录！除了足见她们的天团气势，更令香港歌迷磨拳擦掌为抢购她们明年1月7日的演出做足准备，在网上引起一片讨论之余，又担心亚洲其他地方的粉丝也会来港捧场，可见一票难求。

另一方面，MAMAMOO预备巡回演唱会之余，她们的音乐也没有停下来，最近推出的新专辑《MIC ON》，当中的主打歌〈ILLELLA〉一听便令人被其中毒性的旋律深深吸引，加上她们4人4色的MV造型和强劲唱功，尽显MAMAMOO在Kpop女团中的独特性，更让人期待她们在香港演唱会的现场演出。



不能忽视还有MAMAMOO的团魂，跟其他韩国顶级女团一样，当团体活动走到顶峰之后，成员们便开始solo活动，难怪令她们的粉丝也一直追随她们，就让今次的香港演唱会成为彼此一起走下去的重要日子吧！

如果你想跟MAMAMOO一起重聚，并欣赏她们在《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》的精彩演出，就要谨记12月7日KKBOX的优先订票大日子，而12月8日则会在KKTIX公开发售。不得不提是她们特别为香港粉丝准备了Sound Check Party和Send-off Event的丰富粉丝福利，不想错过可以跟MAMAMOO共处的时光，就要好好把握优先订票和公开售票的机会。



MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG

日期：2023年1月7日（星期六）

时间：晚上8时

场馆：亚洲国际博览馆5&7号展馆

票价：港币 $1,680 / $1,280 / $880

KKBOX付费会员优先订购：2022年12月7日（星期三）早上11时

KKTIX公开售票：2022年12月8日（星期四）早上11时

订购网站：https://kktix.cc/

粉丝福利：

$1,680门票：Sound Check Party(彩排) 400名 及 Send-off Event(接送) 200 名 及 签名照片 35名

$1,280门票：Sound Check Party(彩排) 100名 及 Send-off Event(接送) 100 名 及 签名照片 15名

(有关粉丝福利的获奖方法，请留意主办方KKLIVE稍后公告)



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