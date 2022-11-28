历代级新女团要合作啦！IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans将在《MAMA》带来合作舞台！

《2022 MAMA》将於29日至30日在日本的大阪巨蛋举行。

IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans 等今年轰动歌谣界的新人女子组合也将准备特级合作舞台。她们将组成不同的组合，表演各组合出道曲

《ELEVEN》、《WA DA DA》、《O.O》、《FEARLESS》、《Hype Boy》的舞台。此外，还准备了32名全员一起的翻唱曲舞台。



IVE在去年出道后，推出《ELEVEN》、《LOVE DIVE》、《After LIKE》三部曲皆获得优异的成绩，日前也在《MMA》拿下「年度歌曲」。而Kep1er是通过选秀节目《Girls Planet 999》诞生的限定女团，今年初发行出道曲《WA DA DA》开始展开活动。



JYP今年推出的新人女团NMIXX，前卫的曲风和造型反应两极，不过成员们的超强舞蹈、唱歌实力，依旧受到瞩目。LE SSERAFIM出道前期因前成员的争议而引发关注，之后以5人团展开活动之后，不仅整个团体更和谐，也获得更多人喜爱。



由前SM娱乐创意总监闵熙珍亲自打造NewJeans出道后就立刻爆红，在成员资讯完全没有曝光的情况下，公开多首主打歌MV，这新鲜的宣传方式也受到更多瞩目。



另外， 《2022 MAMA》红地毯将於下午4点，正式颁奖典礼将从下午6点开始在 Mnet 直播，还可以通过YouTube Mnet K-POP、Mnet TV、M2、KCON official等频道，在全世界200多个国家在线观看。

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