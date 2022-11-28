MAMAMOO台灣場門票3分鐘秒殺～明年1月襲港優先訂票不容錯過！

MAMAMOO自從公佈舉行世界巡迴演唱會後，隨即令一眾本地Kpop迷熱烈期待香港場的相關消息

今天主辦單位KKLIVE正式宣佈《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》將於2023年1月7日在亞洲國際博覽館5&7號展館盛大舉行，成為首隊韓國藝人於2023年在香港舉行演唱會。這是MAMAMOO繼2019年後，差不多近4年再次來到香港跟MOO MOO見面。



由頌樂、玟星、輝人和華莎組成的MAMAMOO自2014年出道後便穩坐韓國頂級女團位置，一舉一動均受Kpop迷關注，而今次的《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON]》演唱會台北站一開售便吸引6萬多名歌迷湧入售票網站購票，而7,000張門票更在3分鐘內賣光，創下輝煌紀錄！除了足見她們的天團氣勢，更令香港歌迷磨拳擦掌為搶購她們明年1月7日的演出做足準備，在網上引起一片討論之餘，又擔心亞洲其他地方的粉絲也會來港捧場，可見一票難求。

另一方面，MAMAMOO預備巡迴演唱會之餘，她們的音樂也沒有停下來，最近推出的新專輯《MIC ON》，當中的主打歌〈ILLELLA〉一聽便令人被其中毒性的旋律深深吸引，加上她們4人4色的MV造型和強勁唱功，盡顯MAMAMOO在Kpop女團中的獨特性，更讓人期待她們在香港演唱會的現場演出。



不能忽視還有MAMAMOO的團魂，跟其他韓國頂級女團一樣，當團體活動走到頂峰之後，成員們便開始solo活動，難怪令她們的粉絲也一直追隨她們，就讓今次的香港演唱會成為彼此一起走下去的重要日子吧！

如果你想跟MAMAMOO一起重聚，並欣賞她們在《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》的精彩演出，就要謹記12月7日KKBOX的優先訂票大日子，而12月8日則會在KKTIX公開發售。不得不提是她們特別為香港粉絲準備了Sound Check Party和Send-off Event的豐富粉絲福利，不想錯過可以跟MAMAMOO共處的時光，就要好好把握優先訂票和公開售票的機會。



MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG

日期：2023年1月7日（星期六）

時間：晚上8時

場館：亞洲國際博覽館5&7號展館

票價：港幣 $1,680 / $1,280 / $880

KKBOX付費會員優先訂購：2022年12月7日（星期三）早上11時

KKTIX公開售票：2022年12月8日（星期四）早上11時

訂購網站：https://kktix.cc/

粉絲福利：

$1,680門票：Sound Check Party(綵排) 400名 及 Send-off Event(接送) 200 名 及 簽名照片 35名

$1,280門票：Sound Check Party(綵排) 100名 及 Send-off Event(接送) 100 名 及 簽名照片 15名

(有關粉絲福利的獲獎方法，請留意主辦方KKLIVE稍後公告)



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