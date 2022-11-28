AB6IX巡演台北站售票时间公开！「5种票价任选」TICC不见不散

AB6IX时隔2年宣布访台，他们这次带著全球巡演「AB_NEW AREA」来到台北站，活动从11月4日延期到2023年2月10日举办！

在大批粉丝敲碗期待之下，主办单位「远雄创艺」28日带来一则好消息，「AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI」门票将於12月3日中午12点整於拓元售票系统开卖，4人遵守承诺再度与台湾ABNEW（官方粉丝名称）见面。

近期疫情政策逐渐解封，AB6IX日前已分别前往泰国、日本与歌迷共度美好时光，这次准备来到台北站，在经过数月等待后，主办单位28日揭晓售票资讯，台北站巡演将在2023年2月10日於TICC（台北国际会议中心）举办，5种票价分别为4880、4280、3680、2880、2280元，12月3日中午12点整於拓元售票系统开卖。



AB6IX对於每个表演舞台拼尽全力，近日参与「ON THE K : ASSEMBLE」线上演唱会演出，大辉向全世界的粉丝预告巡演：「为了尽早与ABNEW见面，正努力地展开多元的活动。」他们透过前往日本、美国、泰国等站演出的幕后花絮影片展现精彩演出，让粉丝更加期待台北站的表演歌单。

巡演如火如荼地展开，AB6IX更在10月推出第六张迷你专辑EP《TAKE A CHANCE》回归，主打歌《Sugarcoat》由成员李大辉与Robin共同作词、作曲，歌曲表达出对於喜欢的人宛如砂糖般甜蜜的爱意，搭配4位成员优美带点性感的嗓音与舞蹈，牢牢掳获粉丝的心。



除了透过第六张迷你专辑EP《TAKE A CHANCE》回归，AB6IX对於海外歌迷格外照顾，近期与英国新晋红人Reiley Peters合作歌曲《Moonlight》，5人细腻音色把清新愉快的歌曲诠释得淋漓尽致，感受到青春洋溢的活力，这场跨国音乐飨宴，掀起全球歌迷高度关注，涌入影片下方留言「歌曲太好听了」、「梦幻组合的合作」、「敲碗现场版」，AB6IX多元性发展，总是带给歌迷新鲜面貌，超高人气席卷全球，把握机会，2023年2月10日一起前进TICC一睹4人的风采吧！



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