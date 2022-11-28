朴珍荣复仇作品《失控正义》中惨被欺压！《天空之城》宋健僖「怕被粉丝打」，《奇怪的数学家》金东辉只能看眼色求生存

年度动作惊悚强片《失控正义》（韩原名《圣诞颂歌》），台湾即将在12月9日与南韩同步献映。本片由近期客串韩剧《财阀家的小儿子》第一集关键角色、明年1月准备发行专辑并举办海内外粉丝见面会，更传出可能即将入伍的朴珍荣分饰两角主演。除了珍荣以外，本片更集结主演《奇怪的数学家》在春史电影节及青龙电影节都得到最佳新人奖肯定的金东辉，以及因为演出《天空之城》、《Missing：他们存在过》而让人印象深刻的宋健僖（又译宋建熙）共同演出，两人将以与众不同的形象再度给观众留下深刻印象。

《失控正义》剧情描述圣诞节清晨，一具男孩的尸体在水箱中被发现，受害者是患有智能障碍的少年。尽管有明显的施暴痕迹，但社工还是让男孩患有痴呆症的奶奶，在死亡证明书上签字，最后以溺水事件结案。事件发生后，奶奶因为悲痛而孤独地死去。受害者的双胞胎哥哥（朴珍荣饰）也失去了所有亲人。他决定把正义掌握在自己手里，独自一人寻求真相。他在与弟弟的最后一次通话中，听到疑似加害者的声音。他循线进入少年辅育院，并得到曾照顾过弟弟的谘商老师（金永敏饰）协助，在那个无法无天的少年世界里，展开以暴制暴的复仇…



在电影《奇怪的数学家》当中，诠释放弃数学的高中生角色，以不亚於资深演员崔岷植的演技，完美诠释迷惘少年的细腻情感，让他一举荣获第27届春史电影奖以及第43届青龙电影奖的「最佳新人男演员奖」肯定。本次他演出新片《失控正义》，将诠释身在少年辅育院中的「孙焕」一角，是唯一知道在圣诞夜意外身亡的「月佑」秘密的关键人物，因为不想成为辅育院中的暴力受害者，於是委屈成为不良老大「文子勋」帮派中的人物。金东辉出色演绎一方面无法保护「月佑」所产生的罪恶感，另方面对他双胞胎哥哥「日佑」来到辅育院要复仇的矛盾感，将以立体的角色刻划，为电影更添深度。



金东辉透露他的角色，既要看文子勋的眼色，又要看日佑的眼色，更要看辅导老师的眼色，表达出自己「天天看眼色」的不安状态。他并透露接演本片的理由：「我故意先不看原著小说，而是先读剧本。不过原著更加细腻，尺度更大，简直到了无法直视的地步。在阅读剧本时，原本想要婉拒接演，但导演给了我充分的信任，让我觉得应该要报答他，也反过来信任导演的做法来参与演出。」



在《失控正义》诠释大反派「文子勋」的宋健僖（又译宋建熙），曾在戏剧《天空之城》当中，饰演受不了常年生活在如炼狱般的升学压迫下，决定离家出走的少年「朴英才」，也因为该角色而广为人知。他在本片饰演少年辅育院中的不良帮派老大，因为在圣诞夜前往「月佑」工作的便利商店对他施暴，造成对方巨大的伤害，甚至成为对方意外身亡的嫌疑人物，因此让朴珍荣一人分饰两角的哥哥「日佑」，决定前往辅育院对他展开报复。宋健僖以犀利眼神和凄凉气场，演绎出角色毫不留情、不择手段且凶恶无比的反派样貌，让观众的投入感升华到最高潮。



宋健僖表示：「因为是前作结束后，第一个收到的剧本，所以读得非常投入。原著小说的尺度更大、更细节，但看到剧本后，也同样对导演产生很大的信任感。」对於他在片中要欺负朴珍荣所饰演的角色，也让他在受访时担心地对朴珍荣说：「我欺人太甚，会不会因此被你的粉丝打？」不过朴珍荣也反过来笑称：「宋健僖是我见识过最厉害的反派。」惊悚动作强片《失控正义》，台湾即将在12月9日与南韩同步献映。



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