《没用的谎言》黄旼炫变身超大咖音乐人，与金所炫搭档共谱神秘恋曲

演员黄旼炫所属公司PLEDIS娱乐表示，黄旼炫确定将接演新电视剧作品《没用的谎言》，饰演男主角「金道河」。如同之前所传出也将与金所炫搭档演出本作，预计在2023年播出。

将於2023年播出的电视剧《没用的谎言》，剧情描述因为具有能够听出谎言的能力，而无法相信别人的一位女子，以及任何人都不相信他的清白而被认为是杀人嫌疑犯的男子，两人交织在一起并誓言揭开真相的谜样悬疑爱情电视剧。之前已传出金所炫确定接演的消息，而目前也确认了与黄旼炫将在剧中搭配成为CP，黄旼炫将也出韩国最火红的作曲家兼制作人，不过仍相当神秘的人物「金道河」。



曾经被某人诬陷为杀人嫌疑犯，而低调隐藏过往生活著的「金道河」，某一天遇见了似乎能够洞悉一切真相的邻居女子「木率熙」（金所炫饰），两人坠入了爱河，并且让金道河想要走出过去的阴霾。



黄旼炫出身团体NU'EST，不过从2020年JTBC《LIVE ON》开始转战电视剧演出，也参与音乐剧《Marie Antoinette》的演出，近日更在tvN古装电视剧《还魂》连续两季担任重要角色，透过各种不同的题材累积自己的内功实力，本次与金所炫的搭配也更加令人期待。

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