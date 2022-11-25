李栋旭又有新剧啦！搭档《具景伊》金慧峻演叔侄，接拍惊悚悬疑剧《杀人者的购物中心》

据韩媒Starnews独家报道，李栋旭和金慧峻将合作拍摄新剧《杀人者的购物中心》，计划明年在OTT平台上线。

《杀人者的购物中心》改编自姜智英的同名长篇小说，女主角失去父母、跟著经营购物中心的叔叔长大，在叔叔突然去世后向顾客们发出讣告，随之发生一系列故事。 李栋旭和金慧峻将分别饰演叔叔和侄女，这也是两人第一次合作。



原著小说以网路购物中心的仓库为背景，第一人称的侄女在叔叔死后替他守护仓库，却不断有人为了掠夺仓库里的奇怪物品而闯进来。 在分不清谁是敌、谁是友的混乱中，侄女逐渐发现了掠夺者们的真正身份，以及这个购物中心的秘密...... 短短几个小时之内发生了一场惊心动魄的抢夺战，惊悚紧张气氛十足。

很多读者表示阅读过程既有趣又害怕，还有适度的反转，一口气就读完了。 这本书的作者姜智英也是李光洙和雪炫主演的《杀人者的购物目录》原著作者，读者称书中描写很适合影像化，让人十分期待。

李栋旭近日正在拍摄《九尾狐传1938》，不时通过IG分享现场照片，长发造型超级有型！此外还宣布加盟玄彬、朴正民、赵宇镇、全汝彬等主演的谍战动作大片《哈尔滨》，并推出出道以来第一本season greeting。



金慧峻是2015年出道的演员，曾在Netflix《尸战朝鲜》中饰演王妃赵氏、2020年凭MBC《十匙一饭》获得女子新人奖，去年在《具景伊》里饰演关键角色K。





《杀人者的购物中心》将制作成8集，明年通过全球OTT平台公开。

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