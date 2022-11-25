朴珍荣明年3月中旬入伍？目前在拍新剧、准备个人专辑！所属社回应：「具体日期未确定」

今日（25日），根据韩媒 스타뉴스 报导：「朴珍荣将於明年3月中旬入伍，履行兵役义务。朴珍荣在入伍前将忙於宣传主演的电影、拍摄电视剧、准备个人专辑等多个日程。」

随后，所属社BH娱乐回应：「朴珍荣准确的入伍日期尚未确定，但将认真履行国防义务。」



以GOT7成员开始活动的朴珍荣，通过《Dream High 2》作爲演员出道后，陆续出演《当男人恋爱时》、《蓝色海洋的传说》、《会读心术的那小子》、《花样年华－生如夏花》、《恶魔法官》和《柔美的细胞小将》第一、二季等等巩固了演员的地位，最近还特别出演《财阀家的小儿子》。



之后将在12月7日上映的电影《圣诞颂歌》（台译：失控正义），这也是朴珍荣首次担任商业电影的主演。《圣诞颂歌》是一部动作惊悚片，讲述一位双胞胎弟弟，在圣诞节清晨被发现意外身亡；哥哥为了复仇，独自进入犹如化外之地的少年辅育院，对疑似杀害弟弟的凶手展开残忍对决。朴珍荣将一人分饰两角，展现强烈的演技和动作戏。



另外，朴珍荣目前正在拍摄姜草作家的同名漫画改编的电视剧《魔女》，讲述一个男人爱著一个叫做「魔女」的女人的故事，将与卢正义搭档。

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