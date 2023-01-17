连续两部作品都为「哥哥」流泪！车银优在《音爆浩劫》、《Island》里分别与李钟硕、崔泰俊饰演「苦情兄弟档」

小编会不会是一个人…每次看到车银优哭就更想欺负他…

车银优近期於电视剧《Island》里饰演神父「约翰」，与金南佶、李多熙有不少对手戏。而在第5集、第6集里，崔泰俊以「特别出演」的方式，与车银优在剧中饰演失散多年的兄弟。

约翰和哥哥一起从育幼院被一对美国夫妇领养，没想到对方只是要摘取他们的器官，无用后便无情地被抛弃。后来，约翰被神父收养长大，哥哥则辗转到了济州，成为一名船员。时隔多年再次重逢，兄弟俩决定再也不要分开。

无奈，哥哥已变成「情炎鬼」，还被弓叹（盛骏 饰）洗脑：「只有拿到元美湖（李多熙 饰）的器官才能结束痛苦。」是夜，哥哥偷袭美湖，与般（金南佶 饰）展开激烈攻防，得知真相的约翰陷入震惊与痛苦中。眼看妖化的哥哥要杀死美湖，约翰只好忍痛、亲手了结哥哥的生命…

这不是车银优第一次出演「苦情兄弟档」。在电影《音爆浩劫》里，他与李钟硕饰演另外一对兄弟。甚至，这整部电影的剧情展开，可以说是因为「弟弟」车银优而起！只不过，在该部作品，是车银优在船舱上流著泪、毅然决然地背对哥哥李钟硕「离开」，也是导致李钟硕「黑化」的主因。

另外，车银优目前正在拍摄漫改剧《犬系恋人》，与朴圭瑛、李玹雨等合作，并在剧中饰演男主角「陈书元」。

▲书元老师噙著眼泪的模样…即将要透过车银优来展现了！（很好奇电视剧到底会怎么改编耶）

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