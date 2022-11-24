《音爆浩劫》金来沅大赞李钟硕与车银优谦虚又敬业！李钟硕精湛腹黑演技惊呆众人

斥资上百亿韩元打造的年度动作灾难巨献《音爆浩劫》(港译:《分贝恐袭》)，在韩上映后口碑不断，CGV电影院观众满意度高达90%。《音爆浩劫》故事叙述市中心被设置了对噪音有反应的特殊炸弹，被视为恐攻目标的前海军副舰长（金来沅饰）为阻止这场灾难，设法找出幕后的真凶（李钟硕饰）！而本作中最重要的场面之一发生在正在举行韩日足球大战的亚运会主竞技场，可藉此看到韩国人对於足球的狂热程度。

出道12年的李钟硕，接连以《听见你的声音》、《W－两个世界》、《V.I.P.》、《罗曼史是别册附录》、《黑话律师》等作拓展自己的戏路，这次他在《音爆浩劫》中饰演一名海军出身的神秘炸弹设计者，展现前所未见的样貌，对於这个角色，他表示：「这和我之前所饰演的角色很不一样，是个身处谷底、悲伤至极的角色，我不觉得这单纯只是个恶角，所以努力设法展现这个人物的立体感。」黄仁镐导演则透露李钟硕精彩的演技曾让剧组人员感到毛骨悚然。片中一段他个人在镜头前陈述自己的故事，情绪转折幅度非常大，应该被选为本片的名场面！也希望上映后大家可以在电影院内好好欣赏李钟硕这段独角戏演出。而曾和李钟硕合作《学校2013》的金宇彬，日前也特地现身《音爆浩劫》的试映会，亲自为李钟硕加油打气，李钟硕也在个人IG上传两人的合照，他们的好交情也再度引起话题。



出道25年的金来沅，这次在《音爆浩劫》中饰演一名前海军副舰长，他在电影中挑战大量危险动作戏，并且为了提升电影的完成度，与导演讨论后决定全都由他亲自上阵不用替身，金来沅表示自己对此相当满足。而与金来沅有许多对手戏的郑尚勋，看到金来沅都不用替身亲自上阵，而两人的同场飞车追逐戏，金来沅也询问郑尚勋是否要亲自上阵，郑尚勋不好推辞就硬著头皮答应了，最后两人都亲自演出十分危险的飞车动作戏。



金来沅也回忆起和李钟硕首次对戏的场景，金来沅表示：「原本就有听说李钟硕对前辈都很体贴，实际上真的是这样。李钟硕当时先主动询问我他的演技如何，想听听我的建议，他真的是名很柔软的演员，很能接受大家给他的意见，这真的是很不容易的一件事。」而对於车银优，金来沅则说：「车银优在现场真的表现得很棒，一开始他给人的感觉很活泼，后来在拍摄时，他的态度变得很慎重，眼神整个都变得不一样了，是个十分努力、充满活力的演员。」金来沅还透露在拍摄现场时，车银优因为常面带微笑，让大家都很想照顾他，还说：「而且他和钟硕的对手戏比较多，听说钟硕也给了他很多建议，他们原本就很会照顾彼此、都充满活力，所以也顺利完成了很困难的场面，而且李钟硕和车银优的外表都真的无可挑剔呢，哈哈！」年度动作灾难巨献《音爆浩劫》(港译:《分贝恐袭》)11月25日在台上映，12月1日在港上映！



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