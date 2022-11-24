「李仙姬知道吗？」李升基＆HOOK纷争延烧数日，恩师李仙姬立场成韩国大众关注焦点

只希望可以尊重演出者！

韩国艺人李升基连数日成为头条焦点，在经纪公司HOOK遭警方搜查后，李升基发出声明要求公司提供收益分配证明、爆出过去18年公司皆未支付李升基音源收入、金额高达近100亿韩元，及公司代表对李升基言语暴力、PUA的不当情况。



据传，公司代表权珍英长久以来对李升基洗脑、言语攻击「已经过气」、「赚不到钱」，事情曝光后引起大批粉丝不满，甚至在经纪公司门口抗议、要求还李升基公道。於此同时，网友开始注意到李升基恩师－李仙姬的立场，好奇她是否会对此表态？



李升基常在节目上表达对恩师李仙姬的感谢，也常说当初是因为李仙姬的指导，自己才会走上演艺之路，师徒两人多年来也保持极佳关系。这次HOOK公司代表权珍英遭爆对李升基言语暴力，大家也开始对李仙姬的立场感到疑惑。



据悉，这次遭爆料不当处置的HOOK代表权珍英，担任李仙姬经纪人职务、两人相识已久、李仙姬亦是HOOK旗下元老艺人、也曾担任公司董事。层层关系使大众开始疑惑，李仙姬对李升基的受害情况究竟知不知情？至今为止出现许多要求李仙姬表态的声音，在论坛也引起热议。



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻