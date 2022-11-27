莫名其妙就是像！搞笑艺人模仿《换乘恋爱》郑贤圭变胖版「贤圭」，氛围简直一模一样XD

《换乘恋爱2》里的小鲜肉郑贤圭火到什么程度？ 连艺人都要模仿他！

《换乘恋爱》已经结束多时，但热度不减，话题依旧，男嘉宾郑贤圭不仅俘获了姐姐成海恩的心，也圈了一大批粉丝，两人在节目结束后也被数次拍到约会，感情稳定发展中，让CP粉们很欣慰。



현규 해은 아.. 웃는 거 무슨일…

나 미친다 나 미쳐! pic.twitter.com/ro074FzvFA — 미디어세상좋다 (@mediaworld__) November 22, 2022

日前播出的《SNL KOREA》里，搞笑艺人金民教就模仿了郑贤圭，猛一看还真的有那么一点像（笑！）节目里金民教化身为「贤教」，戴了与贤圭相似的假发，画上浓浓的眉毛，一出场就引发爆笑，明明就是胖版的贤圭嘛。 金民教还模仿了贤圭的语气说了经典语：「明天见，姐姐」。





看完节目的网友们也爆笑不止，上网留言称：「疯了疯了，确实有点像」、「莫名其妙地像啊」、「哈哈哈哈哈哈，大发」等。

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