韩国观众看剧超严苛！《财阀家的小儿子》宋仲基被吐槽「磨皮太重，影响入戏」

宋仲基你怎么这样？

宋仲基、李星民主演的《财阀家的小儿子》正式开播，作为今年下半年最期待的电视剧之一，该剧确实势头凶猛，第3集收视率就突破了10%， 荣登同档剧榜首，宋仲基饰演的男主角被害之后回到数十年前，以顺洋集团孙子的身份重生，寻找杀害自己的凶手的同时还依靠前世的经历和记忆带领家族走上顶级财阀之路，爽剧设定牢牢抓住了大众的视线。



可以说《财阀家的小儿子》自开播起就好评如潮，不过韩国观众对影视剧要求严苛，众人从剧中找到了瑕疵，表示「影响观众投入」。 这个瑕疵就是宋仲基的皮肤。 前几集剧情围绕著陈导俊（宋仲基 饰）凭藉前世的信息成为顺洋集团继承人的故事展开，其中一段时间为陈导俊的大学时期，真实年纪是三十大几岁的宋仲基要消化二十岁出头的状态。 剧组用滤镜「磨平」 了宋仲基脸上岁月的痕迹，然而因为滤镜使用过猛，导致宋仲基与其他角色的皮肤状态形成了明显的差异，完全看不出宋仲基的皮肤纹理，已经不是缩短年龄差，而是让观众觉得有「异物感」，这种「异物感」在宋仲基和其他演员同框时尤为明显，因此有观众吐槽滤镜影响大家投入剧情 。



男神也终究抗不过岁月的蹉跎，虽然宋仲基以好皮肤闻名，加上保养得当，要比同龄人看上去小很多，但演起比自己小了近20岁的大学生，多少有些为难，滤镜磨皮磨掉的不仅是皮肤纹理，更多的是面部微表情，加上宋仲基上一部作品《黑道律师文森佐》 也出现过同样的批评声，也难怪观众们会不满了。

不过瑕不掩瑜，《财阀家的小儿子》故事紧凑、进展迅速，宋仲基、李星民等一众演员演技到位，就连童星金嫝勋的表现也十分亮眼，随著故事的深入，剧情越来越有趣，吸引了大批观众的追看。

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