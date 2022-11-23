[无雷推荐]拆不完的炸弹！作不完的选择！《音爆浩劫》金来沅与李钟硕原本情同兄弟却反目成仇〜

[无雷]《音爆浩劫》将於11月25日正式在台上映，韩国口碑沸腾中！片中频繁的爆破场面都并非后制CG而是真实的爆破，剧情紧凑精彩，主角金来沅不断被通知下一个炸弹的位置，与炸弹设计者李钟硕比速度！而两人的过往原本情同兄弟，最后却成为对立的两方。



《音爆浩劫》剧情描述一艘正在深海执行任务的潜舰，遭遇深海事故而没能全数生还。副舰长姜道英（金来沅饰）即便历劫归来却辞去了军职，并时常关怀一同生还的同袍们。某日他却开始接到不明来电，告诉他炸弹设置的地点，并且总是一次设置两个炸弹，姜道英必须明智地作出选择。当炸弹同时分别绑在太太与女儿的身上时，他该先救哪一边？



这位炸弹客的动机其实并不单纯，也并非单纯想要造成无辜者伤亡，而是想要昔日的同袍姜道英不断重复「作选择」，并且是一连串相当不容易的艰难选择，选择过后会遭受良心的折磨。在剧情的中段才登场的李钟硕，原来也曾是潜舰上的一员。但历劫归来后他仍然生活在痛苦中，誓言要姜道英也与他受到一样的痛苦。



因此智商高达170的李钟硕，设计了以音量来控制引爆时间的炸弹，不断让姜道英四处狂奔，只为避免无辜伤亡。最后他的目标当然就是姜道英与他的家人！姜道英作的选择正确吗？家人全都能够幸免於难吗？



全片只见金来沅穿著全身白色海军制服狂奔，阻止炸弹引爆的样子相当帅气，而片头一登场就有颜值满分的车银优，更是令人赏心悦目。途中也多亏了有热心记者郑尚勋，协助金来沅与外界联系，为金来沅争取更多与嫌犯周旋的时间。潜舰上发生的事件背后真相，则由国安部的朴秉恩掌握。李钟硕与金来沅为了潜舰上的事件而反目，真相令人心碎，观众们请记得带好手帕进戏院。《音爆浩劫》将於11月25日在台正式上映。



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