金佳览从LE SSERAFIM退队后仍在上学！被曝近况照，和同学开心合影

从LE SSERAFIM退队的金佳览，最近怎么样了呢？

LE SSERAFIM作为今年最火的女团之一，从出道前就备受关注，成员金佳览被爆出校园暴力等各类黑历史，虽然之后强行出道，但终究抵不过越来越多的批评声，最后以退队结束了为期不长的爱豆生涯。



退团后的金佳览依旧受到了网友们的关注，韩网上经常传出她从从学校退学或在学校遭到校园暴力的消息，但都未得到证实。 最近几日，韩网上又出现了关於金佳览的近况照。照片里金佳览穿著首尔公演艺术高中的校服和同学们合影，虽然戴著口罩，但从眼睛依旧能看出状态很不错，还摆出了剪刀手。 照片公开后也引起了广大网友的兴趣和关注，大家纷纷留言称：「如果是真的话，也不错，不幸中的万幸」、「小小年纪就被网暴，真可怜，加油」、「关於校园暴力你还有很多事情没有说明白」、「 她已经是普通人了，就不要再公开她的消息了」等。



此外，自从金佳览退团之后，LE SSERAFIM以5人组继续活动，她们还将出席年底举行的日本第73届NHK红白歌谣大赛。



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