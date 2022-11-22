权相佑从搞笑到动作题材都难不倒！新片《SWITCH》与吴正世、《机智医生》宇宙、《无价之宝》素怡合作反转人生！

如果女星有逆龄生长的张娜拉，那么男星的部分应该就是权相佑了！在热播中的韩剧《谢幕：树立而死》中饰演对河智苑穷追不舍的企业负责人，完全没有老态，帅气不减当年。近来即将上映的人伦喜剧电影《SWITCH》将再度激发权相佑的搞笑细胞。

2003年风靡观众的韩剧《天国的阶梯》，权相佑饰演痴情的乐园集团富二代车诚俊，令人感动落泪的浪漫爱情演技想必资深韩剧迷都很熟悉，他也曾主演《比悲伤更悲伤的故事》原版电影。而他在大萤幕的表现近年来也有不少多元戏路的挑战，包含了《神之一手：鬼手篇》的动作型剧情，《妙探事务所》的搞笑搜查剧情，《大画特务》的喜剧娱乐动作作品等，都深受观众们的喜爱。



最近他更将与《虽然是精神病但没关系》的吴正世、《无价之保》童星朴素怡、《机智医生生活》的「羽朱」童星金俊、以及《爱上恢单女》李珉廷共同合作新电影《SWITCH》。剧情描述原本享受华丽单身生活，并且目中无人的顶级明星权相佑，一夜之间竟与被育儿和生计所困扰的经纪人吴正世交换了人生！一切都乱了套，该怎么收拾呢？



权相佑表示自己原本就希望拍摄出同时带给观众们欢笑又感动的作品，而他认为电影《SWITCH》就是符合这类型的作品，一部电影带给大家双重感受，他对此相当有自信。他从顶级明星跌落至生活拮据的经纪人，将展现出反差人生，权相佑的搞笑与真诚演技也将更上一层楼，导演更是大赞他是不可替代的演员。



电影《SWITCH》描述一位票房千万的演员，试镜第0顺位（铁定录取），也是大家公认的绯闻发电机，即将在圣诞节迎来人生的最大转折。由权相佑、吴正世、李珉廷、朴素怡、金俊等共同演出，预计2023年1月上映。

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