品牌方官方账号发文嘲笑代言人NCT127气炸粉丝：传奇级别的失礼

实在是想不通竟然有品牌方公开嘲笑自家品牌代言人。

日前，化妆品品牌Nature Republic发起了抽奖活动，就在昨日（21日）品牌方再次更新Twitter，表示：「今天公开中奖名单，昨天就结束了活动，之前因为担心会有几万人参加，原本打算12月中旬才公布。 没想到只有1000余人参与，所以今天就公布了。」

而在15日，品牌方曾在Twitter上写道：「2小时里参加的人只有24名，24人中有3人中奖，这个中奖概率还不错吧。 在此期间又多了2人，目前中奖者有5人，祝贺各位。」 PO文发出后就引来了批评声。



品牌方连著2次发文吐槽，虽然没有明确指出是代言人NCT127没有号召力，但字里行间都充满了不满的味道，因此在NCT127粉丝间引爆热议，气得粉丝们上网声讨，留言表示：「毫无眼力见」、「对代言人太失礼了吧」、「他们帮你挣钱，还得不到你的尊重」、「 原话语气简直是Legend级无礼，作为别家饭，代入感情后想臭駡一顿」、「哇疯了，太没出息了，这种方式是都把粉丝当冤大头啊 」、「因为销量比预期低就生气吗，嘲笑过分了」。

事情发酵之后，Nature Republic方面也火速删掉了PO文，并重新发文向NCT127以及NCT127的粉丝们道歉。



트윗 관련하여 적절하지 못한 단어 선택과 표현으로 NCT 127 팬 여러분께 불편함을 끼쳐 드려 사과드립니다.



모든 의견을 겸허히 받아들이며, 트위터 게시글 작성에 신중하고 책임감 있는 모습 보여드리도록 하겠습니다. — 네이처리퍼블릭 (@nature_on) November 22, 2022

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻