快去关注！车银优开通YouTube频道，频道名选半天最后定下「车银优」XD

ASTRO成员、「脸蛋天才」车银优又多了一个和粉丝们互动的渠道。

作为MZ世代最具代表性的花美男，车银优横跨K-POP、电视剧、电影三大领域，从《我的ID是江南美人》到《女神降临》，再到电影《分贝》，他展现了多重形象和魅力，这一次他又开通了YouTube频道，并首次公开宣传影片。

影片里车银优透露不知道该给频道起一个什么样的名字，在「和银优一起恰恰恰」、「固定频道」、「隐隐约约优搞笑」、「银优来了」、「车银优」中苦恼，最后敲定了简单明了、一目了然的「车银优」作为频道名。 YouTube开通后7个小时就吸引了40000余名粉丝关注，目前已有超70000人关注，不知道车银优将会通过YouTube带给粉丝什么样的惊喜呢？



车银优是韩娱圈公认的「脸蛋天才」，有著「统一了饭圈审美」的神仙颜值，360度无死角。 之前就有车银优的站姐将他的生图误当做精修图PO上网，他脸上汗水都很清晰，五官精致由立体，给人一种赏心悦目之感，全方位get到了车银优的帅气。



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