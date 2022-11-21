Disney+年底加入流量激战！12月起连打《异感追击：连瞳》《地下菁英》《Moving》

串流平台Disney+在多方尝试各类新原创剧集后，在12月起即将接连推三部强打作品，包含题材猎奇悬疑的《异感追击：连瞳》，以及从赌场翻转人生的《地下菁英》，还有漫画改编的英雄故事《Moving》，可说是精采可期。

#《异感追击：连瞳》丁海寅、高庚杓、金慧峻主演

已确定即将在12月7日一次公开6集的《异感追击：连瞳》引发全世界观众们的关心，剧情描述拥有不死之身的新人类「Connect 人」东秀，被器官地下买卖组织绑架，并抢走了他的一只眼睛，移植到全韩国知名的连续杀人魔身上，随后展开了紧张的追击战。由三位大势演员丁海寅、高庚杓、金慧峻共同演出，更合作日本导演三池崇史，因此备受瞩目。





#《地下菁英》崔岷植、孙锡求、李东辉、许城泰主演

接下来将於12月21日正式上线的Disney+原创系列《地下菁英》，描述没有钱也没有靠山，在菲律宾的赌场成为传奇人物的「车武植」，卷入了杀人事件后几乎走到人生的悬崖边，开始了命悬一线的人生赌盘。由韩国传奇影帝崔岷植，大势演员孙锡求、李东辉等共同演出，并由电影《犯罪都市》导演姜允成首度跨足电视剧，同样令人期待不已。





#《Moving》柳承龙、赵寅成、韩孝周、车太铉主演

目前公开时间未定的《Moving》是一部超能力动作英雄作品，描述隐藏著自己的超能力而生活至今的孩子们，以及隐瞒过往痛苦秘密的父母们，如何一同面对超越时代的巨大危机。本剧根据同名网路漫画改编，由《尸战朝鲜》的导演朴仁济执导，更请来超强演技派卡司包含柳承龙、赵寅成、韩孝周、车太铉、柳承范、金成均、金希沅、郭善英、高允贞、金信禄、朴秉恩等俺员们共同演出，同样在公开前就造成话题讨论。

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