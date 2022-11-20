Antenna替刘在锡开YouTube第一集找池锡辰吵死人XD 刘在锡突向大嫂道歉：「很抱歉把你介绍给哥」

「DdeunDdeun」是经纪公司Antenna所属的YouTube频道，专门让Antenna艺人们自由发挥，而第一个系列节目就是替刘在锡量身打造的《藉口罢了》，让刘在锡和朋友们自由来场脱口秀聊个畅快，首集嘉宾就是老朋友池锡辰！

众所皆知刘在锡只要和池锡辰打开话匣子就能聊个没完，从天南聊到地北。此YouTube节目不同的是，刘在锡与嘉宾聊天能声音重叠也没关系（帮字幕人员QQ），完全是无线台看不到的「超吵情形」。



两个人真的聊了很多，影片长达半小时之久！从搞怪戴上麦克风开始，接著锡辰妻子「追击者♡」打来，然后聊不动产，聊如果金钟国在现场就很恶狠狠打断两人、聊李光洙很听池锡辰建议……什么都聊什么都不奇怪XD。

以下这段一定要分享给大家……池锡辰妻子打来疑似要催他回家，刘在锡接过电话突然道歉：「大嫂我很抱歉把你介绍给哥。」大嫂竟回答：「你知道就好。」刘在锡还继续说：「当时你说『哥，我不想见他』，我就应该要听的，对不起大嫂。」大嫂笑著回应：「最艰难的时刻已经过去了。」笑翻刘在锡。



此段不禁让人想11年前《Running Man》某经典场面，池锡辰玩游戏突然故作严肃的问：「十年前你介绍我妻子给我，为什么要那么做？」刘在锡为了安抚他就喊对不起，不过下一句让人爆笑出来：「大嫂当时也打给我，说不想再见面……」池锡辰瞬间被K.O.。



看完首集《藉口罢了》，网友都佩服Key字幕的工作人员啊！留言：「不是，能把这些字幕都放上去，真了不起……」「字幕的量真是地狱……」很多网友也喜欢这对老朋友的化学反应或是池锡辰的脱口秀，留言：「锡辰即兴表演很弱，但讲话太搞笑了，幸好节目还有给我们耳朵休息时间……这样聊天很疗愈ㅠㅠ」「刘大神和自在的人聊天看起来很舒服，看著看著我都变幸福了。」「声音一秒都没有空白太神奇了ㅋㅋㅋㅋㅋ」

▼完整第一集《藉口罢了》（0:53乱别麦克风；10:22追击者打来；16:41讲到金钟国在现场就会破坏谈话了；21:20池锡辰说李光洙都会傻傻听他建议）



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