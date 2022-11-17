马东石IG报喜：「《犯罪都市3》已拍摄完毕，《犯罪都市4》正同时进行拍摄中！」钓出孙锡求留言回应！

演员马东石透过IG公开了《犯罪都市3》最新剧照，怪物刑警马锡道又再度出拳了！而与马东石合作《犯罪都市2》的演员孙锡求，也不忘到马东石IG下留言回应。

演员马东石透过IG传达自己的近况，由马东石参与制作的电影《犯罪都市》系列在第一与第二集纷纷创下票房佳绩，即使在疫情之下《犯罪都市2》在韩仍冲出千万票房！不仅他的铁拳为观众们带来前所未有的快感，剧情也非常丰富精彩，而之前马东石早已公开《犯罪都市》系列至少要拍到8集，日前也传出好消息第三集已拍摄完成！



马东石於11月15日透过自己的SNS表示：「《犯罪都市3》已拍摄完毕，《犯罪都市4》正同时进行拍摄中，也将会好好的收尾！」同时也公开了相关剧照，令粉丝们相当期待。而在《犯罪都市2》中饰演最大恶人姜海相的演员孙锡求也在底下留言回应：「辛苦了！」原来本身行程满档的孙锡求也相当关注《犯罪都市》系列呢！



另外他也不忘同时宣传自己即将在12月2日在台上映的喜剧电影《整形帝王》，马东石将与《作家我就烂》吴娜拉、《机智医生生活》郑敬淏共同打造整形事业帮大家变美！《犯罪都市3》仍由李相龙导演执导，将迎来新恶人李浚赫，以及新加入的演员们包含国村隼、李凡秀、全锡浩、高圭弼等，令人相当期待。



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