新剧要上档也要宠台粉! Apink郑恩地选在2023年1月14日海外首站在台北!

韩国人气女团Apink主唱郑恩地，昨日宣布将在韩国举行演唱会，台湾的Panda们不用羡慕韩国粉丝，经纪公司接著也宣布郑恩地将於2023年1月14日来到台北举行台北站的“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”，这将会是韩国以外的海外首场演出，也显露出对台湾Panda的厚爱，喜爱恩地的歌迷千万不要错过。

郑恩地刚在11月11日推出了个人新专辑《log》，作为她的首张翻唱专辑，用她的独特唱功，加上重新编曲，演绎了由1990年代到2010年代的名曲。好像前辈赵容弼的《Dream》、YB的《Blue Whale》、金光石的《About Thirty》等，当中的主打歌则选自Buzz的《Journey For Myself》，透过吉他演奏，还有她的独特爆发力十足唱功，营造出特别的欢乐气氛。本次演唱会主题「Travelog」也回应了主打歌名中的「Journey」，将与粉丝一起展开一场音乐旅程。



另一方面，恩地主演的韩剧《酒鬼都市女人们》第二季也将於12月9日开播。新一季除了让剧迷继续期待恩地、李先彬和韩善伙喝酒后的真情互动，恩地饰演的姜芝久跟尹施允饰演的「摺纸先生」在第一季埋下的感情伏笔，这对CP会如何发展是否开花结果，发展令观众好奇不已。不论您是韩剧迷，还是Apink的粉丝，也欢迎一起参与音乐之旅。希望知道更多“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”的相关资讯，请继续留意D-SHOW的FB和IG更新。





“2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI”

演出日期：2023年1月14日（六）18:00

演出地点：台大综合体育馆一楼

演出场地地址：台北市罗斯福路四段一号一楼

售票系统：ibon

主办单位：D-SHOW

协办单位：KULTURE

经纪公司：IST ENTERTAINMENT

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