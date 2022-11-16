BLACKPINK见粉丝刺青全员惊到瞪大眼睛！Jennie捂嘴巴，JISOO反应超搞笑

BLACKPINK成员Jennie和JISOO在看大女粉丝的刺青后引发了「瞳孔地震」（笑）！

时隔4年BLACKPINK重新开唱，以首尔为起点举办全球巡演「BORN PINK」，最近就唱到了美国。 本次巡演还特意设置了「Send Off」环节，一小部份幸运的粉丝可以在这段时间里近距离和本命们交流、互动。 也因为这个环节另粉丝们见到了几位成员与舞台上截然不同的生动、活泼模样。



日前BLACKPINK在结束一场演唱会之后照例进行「Send Off」，成员们和粉丝亲切地打招呼，此时一名粉丝向她们展示了自己的刺青，是Jennie的韩文本名，成员们看到之后的反应正巧被记录下来，在网路上掀起了热议。

只见Jennie看到粉丝的刺青后睁大眼睛捂住嘴巴，直呼「oh my god」，接著又盯著刺青看了看，最后还送上了飞吻。 LISA和ROSE站在后面也掩饰不住惊讶的表情。 而最搞笑的是JISOO，她先是惊到捂住了嘴巴，然后又伸出一根手指放在嘴里舔了舔，做出想要擦掉刺青的样子，还询问粉丝「这是真的吗？」





短短20秒的影片在网路上飞速传播，引来不少粉丝和网友的围观，众人看了之后表示：「女粉丝对Jennie是真爱」、「JISOO太搞笑了」、「太羡慕那位粉丝了」等。

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